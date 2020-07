Elendig kvartal for Hasbro: – vi tror utsiktene forbedres herfra

Den amerikanske spill- og leketøyprodusenten Hasbro leverte en omsetning på 860,28 millioner dollar i andre kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Til sammenligning leverte selskapet en omsetning på 984,54 millioner dollar i andre kvartal i 2019. Det tilsvarer en nedgang på 29 prosent. Analytikerne hadde også ventet en omsetning på 992 millioner i andre kvartal, ifølge CNBC.

Resultat etter skatt kom inn på minus 32,9 millioner dollar, eller minus 0,25 dollar pr. aksje. Det er en nedgang fra et overskudd på 13,43 millioner dollar i samme periode foregående år.

Hasbro (Mill. USD) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 860,28 984,54 Driftsresultat 2,18 128,33 Resultat før skatt −43,73 6,11 Resultat etter skatt −32,9 13,43 Grunnlagt i 1923 av brødrene Henry, Hillel og Herman Hassenfeld.

Kjent for produktene My Little Pony, Nerf, Monopol, Play-Doh, G.I. Joe, Transformers, Power Rangers og Twister.

Hovedkontoret ligger i Pawtucket, Rhode Island, USA.

Ledes av adm. direktør og styreleder Brian Goldner.

Ser fremover

Leketøygiganten er hardt rammet av coronapandemien, som reflekteres i kvartalstallene. Blant annet måtte selskapet midlertidig stenge butikker over hele verden, som gradvis har blitt gjenåpnet de siste månedene. I tillegg ble alle fabrikker utenfor Kina stengt, som utgjør 45 prosent av produksjonen.

Selskapet samarbeider også med flere filmstudioer, og opplevde et inntektstall på grunn av at kinoer stengte da viruset slo inn.

«Andre kvartal var mye som vi forventet: sterkt salg for Hasbro-merkevarer motvirket av en veldig utfordrende inntektsperiode på grunn av globale nedleggelser i vår forsyningskjede, på tvers av detaljister og produsenter», sier adm. direktør Brian Goldner i en kommentar.

Til tross for et skuffende 2. kvartal ser Goldner lyst på fremtiden.

«Vi tror utsiktene forbedres herfra. Mens covid-19-virkningen for hele året forblir uforutsigbar, forventer vi at miljøet vil forbedre seg i tredje kvartal og sette oss i stand til å gjennomføre en god høytid når butikkene åpner igjen og vi begynner å gå tilbake til produksjon for underholdning», legger han til.