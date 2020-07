Så langt kan dollaren falle

Dollarindeksen er et mål på dollaren mot en kurv bestående av euro, japanske yen, britiske pund, kanadiske dollar, svenske kroner og sveitsiske franc.

Etter en kraftig oppgang i 2014 flatet dollarindeksen ut, men fortsatte å svinge kraftig. Dollarindeksen var notert så sterkt som 103,82 intradag den 3. januar 2017 og så lavt som 88,25 den 16. februar 2018.

Store svinger

Frem til i vinter har dollarindeksen styrket seg jevnt og trutt, før den dundret ned til 94,65 den 9. mars og så rett opp til 102,99 den 20. mars. De siste månedene har den svekket seg kraftig igjen og mandag ettermiddag er den ned 0,55 prosent til 93,83.

Teknisk sett betyr det at den stigende trenden, som har vart siden 2011, kan være brutt, noe som i så fall også åpner for at dollarindeksen kan falle videre på lengre sikt.

Dette støttes av utviklingen i RSI-chartet, der den positive undertonen er brutt for tredje gang i år, etter at det er blitt satt fallende topper siden begynnelsen av mars.

Videre ned?

På kort sikt er det rom for en korreksjon opp igjen mot 95-nivået, mens potensialet, etter trendbruddet kan være videre ned mot 88.

84 og 79 kan også være innen rekkevidde på lengre sikt – ned igjen til bunnene fra 2012, 2013 og 2014.

Ved fall under 88,50 vil det bli utløst nytt salgssignal og da kan potensialet være ned mot 74.

Og skal dollarindeksen tilbake til tidligere bunner, fra 2008 og 2011, ligger de i så fall under 72 (se også chartet for dollar mot kronen under indeksgrafen).

SVAKERE: Dollaren har falt kraftig mot kurven med de seks andre valutaene de siste månedene, og kan nå ha brutt den stigende hovedtrenden. Foto: Dreamstime

KRONEN: Dollaren faller også mot den norske kronen og begynner å nærme seg bunnen i den stigende hovedtrenden. Et trendbrudd vil åpne for enda svakere dollar mot kronen på lengre sikt. 9 kroner er et tekniske støttenivå for dollar og det neste kommer på 8,75. Under det kommer neste nivå på 8,40 og 8 kroner. Den svakeste dollaren mot den norske kronen de siste 20 årene var i april 2008, da den snudde opp igjen fra 4,94-nivået. Foto: Dreamstime