Kollaps i overskuddet for Louis Vuitton-eier

– LVMH viste eksepsjonell motstandskraft mot den alvorlige helsekrisen verden opplevde i første halvår av 2020, sier adm. direktør Bernard Arnault i en kommentar.

Luksusselskapet LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, kontrollert av Europas rikeste mann Bernard Arnault, leverte en omsetning på 18,4 milliarder euro i første halvår av 2020, ifølge selskapets halvårsrapport.

Til sammenligning leverte det Paris-baserte holdingselskapet en omsetning på 25,1 milliarder euro i samme periode foregående år, tilsvarende en nedgang på 27 prosent.

Driftsresultatet stupte mer enn 70 prosent i samme periode, fra 5,24 milliarder euro i første halvår i 2019 til 1,52 milliarder i første halvår i 2020.

Halvårsresultatet før minoritetsinteresser kom inn på 544 millioner euro, ned fra 3,6 milliarder i samme periode i 2019. Etter at minoritetsinteresser er trukket fra endte halvårsresultatet på 522 millioner euro, ned hele 84 prosent fra fra 3,27 milliarder i første halvår i 2019.

Den største nedgangen i inntektene kom fra salg av klokker og smykker, mens salg av moteklær, vesker og drikkevarer gjorde det best blant selskapets virksomhetsområder.

– Våre store merkevarer har vist seg ganske sterke, ofte mer enn de mindre, når det gjelder topp- og bunnlinje, sier finansdirektør Jean Jacques Guiony til Financial Times.

LVMH (Mill. euro) 1. halvår 2020 1. halvår 2019 Driftsinntekter 18.393 25.082 Driftsresultat 1.517 5.241 Resultat før skatt 1.055 5.036 Resultat etter skatt 522 3.268 Fransk holdingselskap og et av verdens største selskap innen luksusproduktbransjen.

Grunnlagt i 1987 av Alain Chevalier og Henry Racamier etter fusjonen mellom champagneprodusenten Moët et Chandon og den cognacprodusenten Hennessy.

Ledes av adm. direktør Bernard Arnault.

Hovedkvarter i Paris, Frankrike og nesten 5000 butikker på verdensbasis.

Notert på CAC 40-indeksen på Euronext-børsen.

Høye kostnader ga resultatsmell

Restriksjonene fra coronapandemien har hatt negativ innvirkning på virksomheten til luksuskonsernet. Blant annet måtte LVMH stenge butikker over hele verden først i Kina og deretter i USA og Europa, skriver Wall Street Journal.

Selv om selskapet stort sett har åpnet igjen alle butikker i Kina og Europa, er flere butkker i USA fremdeles stengt ettersom landet står overfor en bølge av coronasmittede. I tillegg har reiserestriksjoner hindret selskapet fra å tiltrekke seg turister til butikkene, noe som har medført tapte inntekter, ifølge selskapet.

Luksusgiganten produserer alle varer på egenhånd, istedenfor å bruke tredjeparts-produsenter. LVMH-merker produserer de fleste av produktene sine i egen regi og driver direkte butikkene der håndvesker, klær, parfymer, klokker og smykker selges. Dermed er det vanskeligere for LVMH enn konkurrentene å redusere kostnadene, skriver Wall Street Journal.

– Vi produserer selv, og derfor led vi litt mangel på absorpsjon av faste kostnader. Vi kuttet kostnadene med omtrent 30 prosent i andre kvartal, men vi ønsker ikke å kutte for dypt for å være klare til innhentingen når det uunngåelig kommer, sier Guiony.

Ser fremover

Ifølge meglerhuset Jefferies vil veien videre avhenge mye av Kina, som stod for omtrent 40 prosent av salget globalt i fjor, men drev 80 prosent av veksten.

– Spillereglene endrer seg, etterspørselskiftet til Kina vil ikke snu. Men LVMH er godt rustet til å takle dette når tiden er inne, sier Jefferies-analytiker Flavio Cereda, ifølge Financial Times.

Arnault ser positivt på fremtiden, til tross for et utfordrende første halvår. Han peker på at aktiviteten økte i juni da konsernet gjenåpnet butikker verden over, spesielt i Kina og Japan hvor antall smittetilfeller har dempet seg.

– Takket være styrken til våre merkevarer og responsiviteten til vår organisasjon, er vi sikre på at LVMH er i en utmerket posisjon til å dra nytte av den globale innhentingen, som vi håper blir bekreftet i andre halvår, sier Arnault.