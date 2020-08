Hurtigrutens konsernsjef: Evaluering viser svikt i flere interne prosedyrer

– En foreløpig evaluering viser at det har vært svikt i flere av våre interne prosedyrer. Derfor er vi nå i gang med en full gjennomgang av alle prosedyrer, og alle sider av vår egen håndtering, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i en pressemelding.

I alt 36 besetningsmedlemmer og fire gjester har testet positivt for covid-19 etter at det fredag formiddag ble bekreftet coronautbrudd på ekspedisjonscruiseskipet Roald Amundsen.

– Dette er en alvorlig situasjon for alle som er berørt. Vi har ikke vært gode nok og vi har gjort feil. På vegne av alle oss i Hurtigruten er jeg lei meg for det som har skjedd. Vi tar ansvaret vårt fullt ut, sier Skjeldam.

Stopper ekspedisjonscruise

Etter coronautbruddet stopper Hurtigruten alle seilinger med skipene Roald Amundsen, Fridtjof Nansen og Spitsbergen.

Seilinger med ekspedisjonscruiseskipene blir stoppet både i og utenfor norsk farvann, opplyser selskapet i en pressemelding.

- De siste dagene har handlet om to ting. Å ta vare på gjester og kolleger - og å bidra til å spore og begrense smitten. Vi jobber tett sammen med Folkehelseinstituttet (FHI), Tromsø kommune og andre aktører for å håndtere situasjonen best mulig, sier konsernsjef Skjeldam.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.