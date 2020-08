The New York Times fikk 669.000 nye abonnenter i andre kvartal

KVARTALSTALL: The New York Times offentliggjorde andrekvartalstall onsdag.

KVARTALSTALL: The New York Times offentliggjorde andrekvartalstall onsdag. Foto: SHANNON STAPLETON

– Amerika og verden trenger tilgang til god journalistikk nå mer enn noen gang, og jeg er stolt over at vi i disse urolige tider har engasjementet, talentet og ressursene til å dekke behovet, sier avtroppende adm. direktør Mark Thompson i en kommentar.

The New York Times leverte en omsetning på 403,8 millioner dollar i andre kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Til sammenligning leverte den amerikanske avisen en omsetning på 436,3 millioner dollar i andre kvartal i 2019.

Inntektene inkluderer 67,8 millioner dollar i annonseinntekter og 293,2 millioner fra betalende abonnenter. I andre kvartal 2019 tjente selskapet 45 millioner dollar fra annonseinntekter og 270,5 millioner fra betalende abonnenter.

– I andre kvartal la vi til 493.000 nye abonnenter til vårt kjernenyhetsprodukt og ytterligere 176.000 til andre digitale produkter, totalt 669 000 nye digitale abonnenter. Mot slutten av andre kvartal hadde selskapet 5,7 millioner digitale abonnenter og totalt 6,5 millioner abonnenter, på vei mot det målet om 10 millioner abonnenter jeg satte for selskapet i fjor, kommenterer Thompson.

Resultat etter skatt kom inn på 23,7 millioner dollar, ned fra 25,2 millioner i samme periode foregående år. Pr. aksje ble resultatet 0,14 dollar, ned fra 0,15 dollar i andre kvartal i 2019.

The New York Times (Mill. USD) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 403,8 436,3 Driftsresultat 28,8 37,9 Resultat før skatt 29,4 34,6 Resultat etter skatt 23,7 25,2

Ny konsernsjef

– Den siste hele kvartalet i min tid som adm. direktør var også en av de mest betydningsfulle. Vi presterte vårt beste resultat for nye digitale abonnementer noensinne, og for første gang i vår historie overskred de totale digitale inntektene trykket inntekter – en viktig milepæl i transformasjonen av The New York Times og et bevis på hvor mye vi har oppnådd de siste åtte årene, sier Thompson.

I juli ble det kjent at Kopit Levien blir ny adm. direktør i avisen, og tiltrer rollen 8. september. Levien sa i et intervju at hun vil fortsette å fokusere på og utvide avisens abonnementmodell.

– Når jeg overgir stafettpinnen til Kopit Levien 8. september, gjør jeg det med all tillit til at The New York Times vil fortsette å lede an i å vise at folk vil betale for pålitelige nyheter, og at det er en bærekraftig fremtid for dypt rapportert, misjonsstyrt journalistikk, avslutter Thompson.