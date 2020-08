Studier viser at vi kjøper mindre luksusvarer og flokker til nye trender

NYE KJØPEVANER: Vi flokker oss til nye trender under coronakrisen.

NYE KJØPEVANER: Vi flokker oss til nye trender under coronakrisen. Foto: PHILIPPE LOPEZ

Nedstengingen under coronakrisen har på mange måter endret forbrukernes kjøpevaner, hvilket de store luksusmerkerkene har fått kjenne på.

CNBC videreformidler en studie av McKinsey som peker på at det globale markedet for luksusvarer trolig vil krympe med 35 prosent i 2020. Nyhetskilden forklarer dette med at å «se og bli sett» ikke lenger er ønskelig i den rådende samfunnstilstanden.

Med fallet i den globale økonomien som har vært, er det ikke en ny bil eller veske som forbrukerne nå ønsker å vise frem. Tallene viser nemlig at forbrukerne nå flokker seg til andre trender, herunder spesielt helse og familie.

– Helse og vitalitet er på en måte den nye luksusvaren, hevder Malinda Sanna, adm. direktør i konsulentfirmaet Spark Ideas, til CNBC.

En studie av kjøpevaner konsulentfirmaet gjennomførte viste at i tillegg til helse, er forbrukerne nå mer opptatt av familieliv. Sanna viser til at det ikke lenger er ønskelig å vise frem kjøp av luksusvarer, men heller å kunne vise at man omgås med familien.