NHO krever kompensasjon for reise- og utelivet

NHO Reiseliv er skuffet over regjeringens nye grep for å få bukt med koronaspredningen her i landet. Nå forventer organisasjonen at medlemmene bli kompensert.

Spesielt framhever NHO Reiseliv at regjeringen ikke øker maksgrensen for arrangementer fra 200 til 500 deltakere fra 1. september, slik det tidligere er blitt signalisert. Tilbaketoget kommer til å påføre næringen inntektstap som må kompenseres, mener organisasjonen.

– Vi bestrider ikke smittevernrådene, men vi er skuffet fordi det skaper en enorm usikkerhet i bransjen, og ikke minst tapte inntekter. Vi mener hoteller og restauranter er i stand til å gjennomføre arrangementer på over 200 på en god måte som ivaretar smittevern og 1-meters regelen, sier næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal.

Han framholder også at medlemmene er i tvil om effekten av at ølkraner landet rundt fra lørdag må stenges etter midnatt. Også serveringsbransjen må kompenseres, siden den må tåle innskrenkninger, både på tid og areal på grunn av 1-metersregelen, i form av lavere moms, mener han.

– Faren er at mange vil fortsette festen hjemme i uorganiserte former. Skjenkestoppen rammer også lukkede arrangementer. Dette er bestilt for lang tid tilbake, og innskrenkningen vil skape problemer når disse arrangementene skal gjennomføres, sier fagsjefen.

(©NTB)