Fersk undersøkelse viser at Norge er Europas tredje dyreste land

Tirsdag videreformidler Statistisk Sentralbyrå (SSB) tall fra den europeiske kjøpekraftundersøkelsen, som viser at Norge var Europas tredje dyreste land i 2019. Resultatene er foreløpige og endelige tall for 2019 publiseres i desember 2020, det skriver SSB.

Mens henholdsvis Sveits og Island topper listen over Europas dyreste land, befinner Balkan-landene i andre enden av skalaen.

Norge kan likevel skilte med å trone øverst på listen over prisnivå for konsumgruppen «alkoholholdige drikkevarer og tobakk», 136 prosent over EU-gjennomsnittet. SSB viser til at høye avgifter innen varegruppen er hovedårsaken til dette.

Undersøkelsen viste også at Luxembourg var det landet i Europa med høyest prisnivåjustert BNP per innbygger. Grunnen til dette er, ifølge SSB, at det er en stor andel av landets arbeidere som bor i nabolandene og er følgelig ikke inkludert i det befolkningstallet som BNP per innbygger er basert på, til tross for at de bidrar til landets BNP.