Erna Solberg ble overrasket over ansettelsen av Tangen

– Jeg var kanskje litt overrasket over valget. I den form av at det er mange dilemmaer knyttet med folk som har hatt høy finansaktivitet i internasjonal finansverden i forhold til det tradisjonelle, sier Erna Solberg (H) til Dagens Næringsliv.

Det var i slutten av mars at den London-baserte hedgefondforvalteren Nicolai Tangen ble presentert som ny sjef for oljefondet. Ansettelsen har vært kontroversiell, blant annet på grunn av påstander om mangel på åpenhet rundt ansettelsesprosessen og rundt Tangen-fondenes tilknytning til skatteparadiser.

Tangen skal etter planen tiltre som oljefondets sjef 1. september.

– Jeg var ikke så dypt inne i det, men jeg har forståelse for at for eksempel forholdet til skatteparadiser og forholdet til egen økonomisk aktivitet, blir tema når det er en person som jo – har gjort en kjempejobb med og bidra verdiskaping internasjonalt og til å finansiere og utvikle og som er en veldig bra finansmann. Det er utradisjonelt i forhold til hvordan vi tenker tradisjoner i Norge på hvem som skal inneha sånne stillinger, sier Solberg.

