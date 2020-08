Flat vekst for Carlsberg

Carlsberg leverte en omsetning på 28,8 milliarder danske kroner i første halvår av 2020, ifølge selskapets halvårsrapport.

Til sammenligning leverte den danske ølprodusenten en omsetnig på 33 milliarder danske kroner i første halvår i 2019. Det tilsvarer en nedgang på 12 prosent.

Ølsalget, målt i volum, falt 6,7 prosent fra første halvår i 2019 til første halvår i 2020.

Resultat etter skatt kom inn på 2,86 milliarder danske kroner, ned fra 3,08 milliarder i samme periode foregående år.

— Alle våre markeder har i større eller mindre grad blitt påvirket av coronapandemien, men organisasjonen og våre ansatte har vist enorm motstandskraft og fleksibilitet, noe som lar oss stabilisere virksomheten, hjelpe samfunnet og støtte kundene våre. For å dempe virkningen av svakere volum og miks, har vi forsterket vårt fokus på kostnader og likviditet, sier adm. direktør Cees 't Hart i en kommentar.

— Vi erkjenner at vi står overfor en ny virkelighet, inkludert endrede forbrukerpreferanser og et redusert aktivitetsnivå i handelen, og vi gjør tiltak for å tilpasse virksomheten vår deretter, legger han til.

Carlsberg (Mill. DKK) 1. halvår 2020 1. halvår 2019 Driftsinntekter 28.830 32.990 Driftsresultat 4.615 5.171 Resultat før skatt 4.404 4.853 Resultat etter skatt 2.855 3.079

Les halvårsrapporten her.

Se presentasjonen her.