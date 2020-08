166 medier har søkt coronastøtte

– Vi tar sikte på en rask saksbehandling, og målet er å utbetale støtten i månedsskiftet august-september, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

For å få støtte stilles det blant annet krav om at mediet må drive regelmessig journalistisk produksjon, og det må ha hatt et dokumenterbart fall i omsetningen på minst 15 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

