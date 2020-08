Postvesenet i USA stanser fjerningen av postbokser

USPS opplyste fredag om at det kan bli store forsinkelser når velgere skal stemme via posten i høstens presidentvalg. Velgere vil ikke ha tid nok til å fylle ut stemmesedlene og returnere dem innen dagens tidsfrister, advarte postvesenet.

Flere amerikanske medier meldte også at postvesenet har begynt å kutte i åpningstidene i flere delstater og fjernet innleveringspostkasser.

En talsperson for USPS sier til CNN at postvesenet nå stanser fjerningen av postkasser i delstater vest i landet. Dette gjelder Washington, Oregon, Nevada, Arizona, New Mexico, Utah, Idaho, Montana, South Dakota, North Dakota, Wyoming, Colorado, Kansas, Iowa, Alaska, Nebraska og i deler av Wisconsin og Missouri.

USPS kan ifølge CNN ikke si om det samme kommer til å skje i resten av landet.

I forrige uke ble det fjernet innleveringspostkasser i minst fire delstater: New York, Oregon, Montana og Indiana. Både i Oregon og Montana førte fjerningen til protester.

Flere demokratiske politikere hevder fjerningen av postkassene er et forsøk på å påvirke presidentvalget i november. En talsperson for USPS sier de er i gang med rutinemessig fjerning og flytting av innleveringspostkasser som brukes mindre enn før.

(©NTB)