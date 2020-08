Ordførere i Nord-Norge ikke redde for Hurtigruten-smitte

Hurtigruten anløper 34 havner på sin tur fra Bergen til Kirkenes og tilbake igjen. Etter sommerens utbrudd og oppfølgingen av det mener ordførere NRK har snakket med likevel at Hurtigruten kan håndtere situasjonen.

Flere sier imidlertid at de følger nøyere med nå enn før. NRK har tatt kontakt med ordførerne i 25 kommuner i Nord-Norge som har daglige hurtigruteanløp, og ingen av de 13 som har svart, uttrykker stor bekymring.

– Per dags dato er jeg ikke bekymret, men jeg har fått et større behov for å ha fokus mot Hurtigruten og dens anløp her i Kirkenes, sier Pål Kasper Gabrielsen, fungerende ordfører i Sør-Varanger.

Nordkapp-ordfører Jan Olsen tror Hurtigruten har lært av sommerens skandale.

– Etter «MS Korona Amundsen» er nok alle rutiner skjerpet, og det meste er nok sikrere enn før, sier Olsen.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.

