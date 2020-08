Hegnar lover innsyn i Hurtigrutens eksterne granskningsrapport

I et intervju med Klassekampen understreker Hegnar at granskningsrapporten vil legges fram på en måte som tar personvernhensyn, men at selskapet ikke vil holde informasjon tilbake.

– Hurtigruten kommer ikke til å holde tilbake informasjon i denne saken for å skjerme seg selv eller ansatte. I min verden er det ikke sånn man gjør, sier Hegnar, som legger til at det ligger i kortene at rapporten heller ligger uker enn måneder fram i tid.

Totalt har 41 ansatte og 21 passasjerer testet positivt på koronaviruset etter seilasene med skipet Roald Amundsen mellom 17. og 31. juli.

Hurtigruten har leid inn advokatfirmaet Wiersholm og DNV GL til å gjennomføre granskingen. De skal blant annet gå gjennom ansattes datamaskiner og eposter og intervjue flere ansatte, skriver Dagbladet.

Norsk Sjøoffisersforbund uttrykker overfor avisen bekymring for at Hurtigruten har valgt sitt eget advokatfirma til å gjennomføre granskingen, men Wiersholm skriver i en epost til Dagbladet at de opplever «full faglig uavhengighet».

Helseminister Bent Høie (H) skriver i en epost til Klassekampen at det i utgangspunktet er opp til Hurtigruten å vurdere om granskningen de selv har igangsatt og bestilt, skal offentliggjøres og i så fall hvordan.

– Denne saken har imidlertid stor betydning for mange og jeg forventer derfor at Hurtigruten bidrar til å få fram kunnskap som grunnlag for endringer både hos cruisenæringen selv, men også til arbeidet med regelverket og veiledere, skriver han.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.

