Brønnøysundregistrene: 15 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 14 selskaper.

Oslo: Colonialmajor AS; Gurstad Montasje Ltd.; Jutus AS; Renovering Pluss AS; Sunt Mat AS; Teater 24 AS; Østfold Com AS.

Møre og Romsdal: Marine Solution AS.

Viken: Elektro 5 AS; Matchless Brands AS; Oslo Rør Teknikk AS; Østlandet Tak og Blikk AS.

Vestfold og Telemark: JM Montasje AS; Travelbeats AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

