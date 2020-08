Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i ti selskaper.

Oslo: Beto Tech AS.

Viken: Lamberseter Matservice AS; Next AS.

Agder: Praetor Nor AS; Stolt Bygg AS.

Vestland: Aardals R Foto AS; Sen Havfiske AS.

Trøndelag: Mintage Levanger AS; Oldervik Rørservice AS; Rerent AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

