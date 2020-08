Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i seks selskaper.

Oslo: Nordic Arena Education AS.

Viken: Cryptotech AS.

Agder: Acit AS.

Vestland: Alltidvarmt AS; Eikeskog Jørgen AS; Vest Catering AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

