Foot Locker slår analytikernes forventninger

– Til tross for det utfordrende pandemien, oppnådde vi sterke resultater i andre kvartal, ledet av vår digitale virksomhet, med vekst i både topp og bunnlinjen, sier adm. direktør Richard Johnson i en kommentar.

Foot Locker levete en omsetning på 2,08 milliarder dollar i andre kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Til sammenligning leverte selskapet en omsetning på 1,77 milliarder dollar i andre kvartal i 2019. Det tilsvarer en oppgang på 17 prosent.

Resultat etter skatt kom inn på 45 millioner dollar, ned fra 60 millioner i samme kvartal foregående år. Det tilsvarer en nedgang på 25 prosent.

Pr. aksje ble justert resultat 0,71 dollar, ned fra 0,66 dollar i andre kvartal i 2019. På forhånd ventet analytikerne et justert resultat pr. aksje på 0,69 dollar, ifølge Yahoo Finance.

–Når coronasituasjonen fortsetter å utvikle seg, tror vi at vi har de rette strategiene og et sterkt lederskap på plass for å styrke våre relasjoner med kunder, utdype våre strategiske forhold til våre leverandører, navigere i utfordringene fremover og komme ut fra denne perioden bedre posisjonert enn noen gang, fortsetter Johnson.

Hittil i år har aksjen falt 29 prosent.

Foot Locker (Mill. USD) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 2.077 1.774 Driftsresultat 538 534 Resultat før skatt 70 85 Resultat etter skatt 45 60

Les kvartalsrapporten her.