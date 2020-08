Brønnøysundregistrene: 51 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i seks selskaper.

Oslo: Hamro AS.

Rogaland: KTM Gruppereiser AS.

Viken: Beel AS; H2 Eiendomsinvest AS; Nordic Gaming AS.

Agder: Ring Transport AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

51 konkurser sist uke

Dermed ble 51 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav syv personlige.

Mandag: 11 konkurser

Tirsdag: 15 konkurser

Onsdag: 11 konkurser

Torsdag: Syv konkurser

