Brønnøysundregistrene: 19 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 16 selskaper.

Oslo: Estetic Frisør AS; Gulvbutikken AS.

Rogaland: Hoppetau AS; Landfiks AS.

Nordland: Bjerkvik Lyd AS; Zoo1 Bodø AS.

Viken: Aviny AS; Dotiga Bygg AS.

Innlandet: Aertech AS.

Vestfold og Telemark: Norbygg24 AS; Vask i Vestfold AS.

Agder: Dagros AS.

Vestland: Fot i Barken AS; Lunsjservice.no AS.

Trøndelag: In House AS; Nor-Tele AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.