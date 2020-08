Brønnøysundregistrene: 20 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 20 selskaper.

Oslo: Budau Eusebiu AS; Den Gyldne Pensel AS; Digi Print AS; Digi Print Trading AS; Oslo Lager og Logistikk AS; Ventifil AS.

Rogaland: Fresco Marked AS; Roxel Energy AS; VD Import AS.

Møre og Romsdal: Darom AS.

Viken: Norpower Elektro Oslo AS; Wahida AS.

Innlandet: Kjøkkenskredderiet AS.

Vestfold og Telemark: Krohn Rørleggerbedrift AS.

Agder: Lite House AS; Norsk Mobilknusing AS.

Vestland: 2B There Solutions AS; Kulinarisk AS; MKA Solutions AS.

Trøndelag: Meråker Konseptbygg AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.