Brønnøysundregistrene: 46 konkurser på tre dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 17 selskaper.

Oslo: CHN Design AS; Evocon AS; Lønneberget Barnehage AS; Premium Norge AS.

Rogaland: Athena Klinikken Ltd.; Vest Auto Caravansenter AS.

Nordland: Polargym AS.

Viken: Akershus Bolig & Utvikling AS; Filu Logistikk AS; Larsen Viltkjøtt og Sjømat AS; Net2Gain AS.

Agder: Sego Stein AS; Xland Norge AS.

Vestland: Cafe Fløyfisken AS; Øvretveit Transport AS.

Trøndelag: La Perla Restaurant AS.

Troms og Finnmark: Zafari AS.

I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

Dagens 23 konkurser kommer i kjølvannet av tirsdagens 13 konkurser (hvorav to personlige) og mandagens ti konkurser (hvorav to personlige).