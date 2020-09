City-eier kjøpte fransk klubb

Det siste tilskuddet til listen er den franske nivå-to klubben Troyes. CFG har kjøpt majoriteten av aksjene fra klubbens tidligere eier Daniel Masoni.

– Vi har hatt interesse for fransk fotball en stund, og vi har lenge beundret Troyes, så vi gleder oss stort over å ha fullført oppkjøpet av vår tiende klubb og at vi nå har permanent tilstedeværelse i Frankrike, uttaler CFG-direktør Ferran Soriano.

City Football Group eies av selskaper fra De forente arabiske emirater (87 prosent) og Kina (13 prosent). Foruten Troyes eier gruppen klubbene Manchester City, New York City FC og Melbourne City, og den er også deleier i seks andre klubber fra ulike verdensdeler.

