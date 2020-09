Legemiddelverket vil stanse Vollviks salg av munnbind

Legemiddelverket advarte onsdag om munnbindene som Vollvik selger. Gründeren er siktet for å ha brutt loven om medisinsk utstyr og er under etterforskning for å ha solgt munnbind som feilaktig har vært merket som godkjent for medisinsk bruk. Legemiddelverket opplyser til E24 torsdag ettermiddag at de jobber med å få på plass et omsetningsforbud mot Vollvik og nettbutikken hans.

– Det går på tillit til medisinsk utstyr, sikkerheten for forbruker, og tryggheten om at det du kjøper ikke utgir seg for å være noe annet enn det som skal være, sier enhetsleder Tove Jahr i Legemiddelverket.

På Ludostore var det torsdag fortsatt mulig for kunder å kjøpe munnbind med kirurgisk klassifisering.

