Brønnøysundregistrene: 12 konkurser torsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 12 selskaper.

Rogaland: System og Sikkerhet AS.

Møre og Romsdal: Amadeuz.

Viken: B Brønn og Energiboring AS; Günther AS; HHF Bygg&Bo AS; Sem Proff AS; Skotvedt Asker og Bærum AS; Skotvedt Bilutleie AS; Skotvedt Drammen AS; Spikkestad Elektro og Bygg.

Vestland: Vakre Hjem Interiør AS.

Trøndelag: Stjørdal Murerservice AS.

