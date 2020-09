Inntektsvekst for Capgemini

Capgemini leverte en omsetning på 7,58 milliarder euro i første halvår av 2020, ifølge selskapets halvårsrapport.

Til sammenligning leverte konsulentselskapet en omsetning på 7,0 milliarder euro i samme periode foregående år.

Resultat etter skatt falt imidlertid fra 388 millioner euro i første halvår av 2019 til 311 millioner i første halvår av 2020.

– Jeg vil takke alle Capgemini-ansatte for deres enestående engasjement gjennom hele denne perioden. Disse resultatene er ikke bare en refleksjon av vår respons overfor krisen, men også arbeidet som er utført over det siste tiåret for å forbedre vår driftsmodell, diversifisere våre aktiviteter og utvikle våre digitale tjenester, sier adm. direktør Aiman Ezzat i en kommentar.

Capgemini-aksjen steg 0,21 prosent torsdag. Hittil i år har aksjen steget 8,6 prosent.

Capgemini (Mill. euro) 1. halvår 2020 1. halvår 2019 Driftsinntekter 7.581 7.007 Driftsresultat 577 658 Resultat før skatt 515 620 Resultat etter skatt 311 388

Les halvårsrapporten her.

Se presentasjonen her.