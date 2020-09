Kantinenæringen hardt rammet av hjemmekontor

– En stor andel av våre permitterte er deltidsansatte innvandrerkvinner. Når kantinene stenges, har de ikke noe annet arbeid, sier gründer og konsernsjef Ole Anders Aagaard i Helt Opplagt til Dagens Næringsliv.

– Vi drifter egentlig 100 kantiner. Nå har vi bare rundt 50 kantiner som er oppe og går som følge av at mange har hjemmekontor, fortsetter han.

Han mener myndighetene kunne valgt andre muligheter for å tilrettelegge enn å oppfordre til hjemmekontor.

– Vi har eksempler på at kantinebedrifter har tapt 95 prosent av omsetningen, mens enkelte har klart å miste kun 30 prosent. For bransjen som helhet er nok omsetningstapet mellom 50 og 80 prosent for perioden. Det har ført til at mange ansatte er permitterte, sier Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør for NHO-foreningen Drift og Service.

(©NTB)