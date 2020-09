Brønnøysundregistrene: 72 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 13 selskaper.

Oslo: Burrito Project Oslo City AS; Deluxe Snekkeri AS; Fork Spaces AS; Haug Bygg og Håndtverk AS; Kriminalforum AS; Nybygg Oslo AS.

Viken: Bilskade AS; Jernbanev & Co-Ro-Na AS; Qeep Norge AS; Viken Service AS.

Vestfold og Telemark: Motor-Team AS.

Vestland: La Casa Exclusive AS.

Trøndelag: Atera Båt & Kompositt AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

72 konkurser sist uke

Dermed ble 72 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 11 personlige.

Mandag: Ti konkurser

Tirsdag: 13 konkurser

Onsdag: 23 konkurser

Torsdag: 12 konkurser

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.