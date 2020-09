Lønnsoppgjøret i er i gang

Blant andre viktige krav på Fellesforbundets liste er sykepenger på forskudd, opprydding i ekstrahjelp-regler og fast månedslønn, skriver FriFagbevegelse.

– Vi i forhandlingsdelegasjonen er opptatt av at det nå er snakk om å gjenreise bransjen. Den gjenreisingen vil vi at skal skje med kompetanseløft og rettferdige og likeverdige vilkår, sier forbundssekretær og forhandlingsleder Clas Delp i Fellesforbundet til Magasinet for fagorganiserte.

Oppgjøret skulle egentlig vært gjennomført i mars, men ble utsatt på grunn av koronasituasjonen. Forhandlingene er satt til å starte tirsdag 8. september.

– Vi er i en ekstrem situasjon der store deler av reiselivet ligger nede med brukket rygg. Det er fortsatt mange permitterte, mange bedrifter er i gang med oppsigelser og konkursfrykten har økt etter at regjeringen nylig innførte nye reiseråd og restriksjoner i august, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, Magne Kristensen.

– Det sier seg selv at det ikke er rom for lønnsjusteringer. Det viktigste nå er å sikre arbeidsplasser slik at flest mulig fortsatt har en jobb å gå til når denne krisen er over, legger han til.