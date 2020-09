Brønnøysundregistrene: 14 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 13 selskaper.

Møre og Romsdal: NJ Bygg Konstruksjon AS.

Nordland: Kvitberget Holdco AS; Lystpå Aurora AS.

Viken: Alfa Prosjekt AS; Horgen Consulting AS; Kantinehuset AS; Oslo Møbelmontering AS.

Vestfold og Telemark: HCG Consult AS; Medic24 AS.

Agder: VVS Interiør AS; Øya Grillen AS.

Vestland: Bergen Searib AS.

Trøndelag: Skipnes Byggservice AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.