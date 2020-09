Lululemon leverer høyere inntekter – men bunnlinjen svikter

Lululemon Athletics leverte en omsetning på 902,9 millioner dollar i andre kvartal av 2020, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Til sammenligning leverte selskapet en omsetning på 883,4 millioner i samme kvartal foregående år.

Resultat etter skatt kom inn på 86,8 millioner dollar, ned fra et overskudd på 125 millioner i samme periode i 2019. Pr. aksje endte resultat etter skatt på 0,67 dollar.

På forhånd ventet analytikerne en omsetning på 842,49 millioner dollar, og et resultat pr. aksje på 0,55 dollar, ifølge Yahoo Finance.

– Vi er fornøyde med våre samlede resultater for andre kvartal. Ettersom trender over hele verden skifter til å jobbe hjemmefra med økt fokus på helse og velvære, tror vi 2020 sannsynligvis er et vendepunkt for detaljhandel og for Lululemon, sier adm. direktør Calvin McDonald i en kommentar.

Tirsdag falt Lululemon-aksjen mer enn 3 prosent, og fallet fortsatte i etterhandelen.