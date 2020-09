Norsk forlag stopper ikke omstridt Cissi Wallin-utgivelse

OMSTRIDT: Skribenten og skuespilleren Cissi Wallin ble dømt for ærekrenkelse etter å ha via Instagram pekt ut journalisten Fredrik Virtanen som voldtektsmann. Den omstridte boka «Alt som var mitt» er nettopp gitt ut i Sverige og Norge. Foto: NTB Scanpix

– Cissi Wallins bok tar opp og belyser taushetskulturen rundt voldtekt og seksuell trakassering av jenter og kvinner, møtet med rettsvesenet og kvinners rettssikkerhet i vårt samfunn. Derfor er dette en svært viktig utgivelse. Vi kommer derfor ikke til å trekke boken. Det ville ha vært et tap for ytringsfriheten og Cissi Wallins rett til å fortelle sin egen historie, sier forlegger Geir Lexow i forlaget Memo til NTB.

Boka «Alt som var mitt» ble stoppet av det opprinnelige forlaget i Sverige. Wallin valgte dermed å gi ut boka som eget forlag i slutten av august, til tross for at hun risikerer å ende i fengsel etter svensk lov. Boka endte rett på toppen av svenske salgslister.

Forfatteren var med forrige uke da den norske versjonen ble lansert. Boka ligger nå ute hos bokhandlere i Norge og er sendt ut fra nettbokhandlere.

Havner i retten

Advokaten Carl Bore har saksøkt det norske forlaget på vegne av Fredrik Virtanen.

– Wallin er straffedømt for løgner som hun nå gjentar i bokform. Dette er selvsagt ikke vernet av ytringsfriheten. Forlaget er medansvarlig ved at det sprer en bok som har til formål å skade vår klient på det groveste. Det vi utover dette har å si i saken, vil bli sagt i retten. Der vil saken nå havne, sier advokaten til Dagbladet.

Den norske forleggeren bekrefter til NTB at de har mottatt varsel om søksmål.

– Vi har mottatt et brev fra en norsk advokat som på vegne av sin svenske klient krever at vi skal trekke boken fra markedet samt gi hans klient en offentlig unnskyldning. Trussel om søksmål omfatter både forfatter, forlegger, forlagsredaktør og Memo forlag, sier Lexow.

Memo Forlag forbereder nå et tilsvar som er klart om kort tid.

Innlegg på Instagram

Det var Cissi Wallins Instagram-innlegg i 2017 der hun navnga medieprofilen Fredrik Virtanen, som satte i gang meetoo i Sverige for alvor. I innlegget hevder hun at han hadde utsatt henne for voldtekt i 2006. Opprinnelig hadde hun anmeldt Virtanen i 2012, men saken ble henlagt på grunn av mangel på bevis.

I desember 2019 fant tingretten i Stockholm Wallin skyldig i å ha ærekrenket Virtanen etter å ha offentlig anklaget ham for voldtekt. Virtanen har avvist at han har gjort handlingene. Begge partene har anket dommen. skriver Expressen.

Fredrik Virtanen har selv sluppet en bok om saken. «Uten nåde – en ransakelse» utkom fra det norske forlaget Gloria i fjor.