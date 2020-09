Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen

TRØBBEL: Den massive skandalen har kostet bilkonsernet over 30 milliarder euro. Foto: NTB Scanpix

En domstol i den tyske byen Braunschweig slår fast at det er tilstrekkelig bevis til at 73-åringen potensielt kan bli dømt for kommersiell og organisert svindel.

Dermed er tiltalen mot ham godkjent og den tidligere toppsjefen må svare for seg i retten. Dato for rettssaken er ikke bestemt.

VW innrømmet i 2015 å ha jukset med utslippene til 11 millioner biler som var solgt over hele verden. Motorene var forsynt med programvare som skulle redusere utslippet av klimagasser når de ble testet i et laboratorium.

Den tidligere toppsjefen er sammen med to tidligere sjefer i datterselskapet Audi beskyldt for å ha visst om manipuleringene som ble gjort, og for ikke å ha hindret salg av modifiserte biler i perioden oktober 2013 til september 2015.

Saken som nå er under rettsbehandling, gjelder nesten 450.000 biler som i all hovedsak er solgt i USA og Europa.

Dieselgate har så langt kostet VW-konsernet, som produserer et dusin ulike bilmerker, over 30 milliarder euro. Det meste er utbetalt i USA.