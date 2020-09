Brønnøysundregistrene: 28 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag og onsdag konkursåpning i 25 selskaper.

Oslo: Amper Age AS; Norpost Gruppen AS; The Farm AS; Tusj AS.

Rogaland: Apptrra Global AS; Comfort Bygg AS; Milanda AS; Norsk Kaffe AS; Trio Hus Sandnes AS.

Nordland: Minas Kafeteria AS.

Viken: Devicedrive AS; Skogen Bygg og Eiendom AS; Solpluss AS; Viola Stormote Ann Kristin Ødmann; Visit Media AS.

Innlandet: Bygg & Betongsaging AS; Hansen Engineering AS.

Vestfold og Telemark: Dalen Yogasenter AS; Ek Pub AS.

Agder: Insvivia AS; Reiersen Bygg AS.

Vestland: Aroma Kaffebar AS; Compuriet Jarle Hatten AS; Production Service Norway AS.

Trøndelag: Låven 8 AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet onsdag.