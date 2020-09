Gruvesjef går av etter ødeleggelse av 46.000 år gammelt kulturarvsted

Det engelsk-australske selskapet sprengte i mars flere 46.000 år gamle huler i Juukan Gorge i Vest-Australia og ødela slik det eldste kjente bosetningen for Australias urbefolkning.

– Betydningsfulle eierinteresser har uttrykt bekymring for ansvaret som er tatt for feilene som er skjedd, sier Rio Tinto i en uttalelse.

Administrerende direktør Jean-Sebastien Jacques går av så snart en erstatter er funnet, eller innen 31. mars, opplyses det. To andre toppledere går av ved årsskiftet.

Rio Tinto har tidligere kunngjort at Jacques mister en bonus på 3,5 millioner dollar på grunn av ødeleggelsene som skjedde da en gruve skulle utvides.

Selskapet konkluderte i august med at det ikke var «én enkelt årsak eller feil alene som direkte førte til ødeleggelsen av hulen».

Interne dokumenter har likevel vist at Rio Tinto hadde hyret et advokatfirma i tilfelle Puutu Kunti Kurrama- og Pinikura-folket gikk til retten for å berge kulturarvstedet.

