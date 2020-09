Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag konkursåpning i ni selskaper.

Oslo: Unitotal AS; Wide Ink AS.

Viken: Thames AS; Øst Regnskap & Rådgiving AS.

Agder: Mr Long Market AS.

Vestland: Ametysten - stedet for vekst i sentrum AS; Monox AS.

Troms og Finnmark: Skaidi Hytteservice AS.

Utenlands: Kjopebarnevogn.no.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.