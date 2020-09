Brønnøysundregistrene: 64 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 12 selskaper.

Oslo: House of Fam AS.

Rogaland: Stokka Kjøreopplæring AS; Top Stables AS.

Møre og Romsdal: Møre Automasjon AS; Tandoori Curry AS.

Nordland: Deannas Kafe AS.

Viken: AGT Bygg AS; Anne Lenes Petshop AS; Bjødnhovd AS.

Innlandet: Moventia AS.

Vestfold og Telemark: Abe Agentur AS.

Vestland: Home On Time AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

64 konkurser sist uke

Dermed ble 64 konkurser kunngjort åpnet i Brønnøysund i forrige uke, hvorav fem personlige.

Mandag: 14 konkurser

Tirsdag: 14 konkurser

Onsdag: 14 konkurser

Torsdag: Ni konkurser

