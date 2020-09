Brønnøysundregistrene: 17 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 16 selskaper.

Rogaland: Dansk Smørrebrød AS.

Møre og Romsdal: Stall JHG Rideskole AS.

Nordland: Alexander Leirvik AS.

Viken: TRV Live AS; Tømrerfirma Thalberg og Thøgersen AS; Ål Kjøpesenter AS.

Innlandet: Stri Pubdrift AS.

Vestfold og Telemark: Langangen Mat & Kafé AS; Nordic Lighting Solutions AS; Sub Horten AS; Yamz Skien AS.

Vestland: Førde Bilpleie AS; Opsanger Hage & Anlegg AS.

Trøndelag: Beitstad Vinduet AS; BSL Totalentreprenør AS; Trøndelag Bygg & Eiendom AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.