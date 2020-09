Brønnøysundregistrene: 22 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 18 selskaper.

Oslo: AK Prosjekt AS; KPK Salg og Utvikling AS; Oslo Prosjekt Drift AS; Patricks Rørservice AS; Tailor4You AS.

Rogaland: BP'en AS; Matland Bygg AS; Årabrotsvegen Eiendom AS.

Viken: Bero La Perla AS; Guardia Andersen AS; The Food Dream Company AS.

Vestfold og Telemark: Drevol Invest; Svenner Entreprenør AS; Zero Drift AS.

Vestland: Offrom Studio AS; Seniorklær Vestland AS; Utla AS.

Trøndelag: Capital Contracting AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.