Brønnøysundregistrene: 25 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 15 selskaper.

Oslo: ABN Transport AS; Goxplore AS; Kaffe og Juicespesialisten AS; Kumav AS; NA Assuranse AS; STS Education AS.

Viken: Gullegget AS; HCL Equestrian AS; Jonnys Pizza AS.

Agder: Hauge2 AS; Hauge3 AS.

Vestland: Arne Hopsdal AS; Fanebust Bygg AS.

Trøndelag: Top VVS AS.

Troms og Finnmark: Øyjo Bygg Kjøkken Bad AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Åtte konkurser onsdag

Torsdagens konkurser kommer i kjølvannet av konkursåpning i syv selskaper onsdag.

Oslo: Ansvar På Banen AS; Hudya Power AS; Sagene Rens & Vask AS; Tregulv Design AS.

Viken: HK Salg AS; Malerfirma ADB AS.

Troms og Finnmark: BRE Frakt AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

