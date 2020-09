Brønnøysundregistrene: 80 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 15 selskaper.

Oslo: BP Pro AS; Small Size Hobbyland AS.

Rogaland: GTA Drift AS.

Nordland: Leirosen Garasjedrift AS; Rahim Norway Company AS.

Viken: G1 Eiendom AS; HP Bygg AS; PMI Norway AS; Tjenex AS.

Vestfold og Telemark: Lucky Media AS.

Agder: Oye - Organize Your Eyes AS; Tersprod 2 AS.

Vestland: Raïdo AS.

Troms og Finnmark: Reby AS; Satelitten AS Avd Hammerfest.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

80 konkurser sist uke

Dermed ble 80 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav ni personlige.

Mandag: 17 konkurser 1

Tirsdag: 22 konkurser 4

Onsdag: Åtte konkurser 1

Torsdag: 17 konkurser 2

