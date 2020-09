Brønnøysundregistrene: 22 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 22 selskaper.

Oslo: Ivendi AS; Tamas Nandor Fotograf Kreativt Ly AS.

Rogaland: City Bistro AS; HT Entreprenør AS; Mortavika Kiosk AS.

Nordland: Rekyl Reklame AS.

Viken: BR Byggservice AS; Ecosteam Technologies AS; Helgheim Bygg AS; Langvik Bjørn Transport AS; Nokah Eiendomservice AS; Petterson Vidar Design AS.

Innlandet: GBgulv Gudbrandsdal Betonggulv AS; LAN Investment AS.

Vestfold og Telemark: Veldreløkka Prosjekt AS.

Agder: Blomsterjentan AS; Finnskoggata 22 AS; Fitnesstek AS.

Vestland: Røssland Multiservice AS.

Trøndelag: Exact Holding AS; Exact Production AS; Sjøåsen Holding AS.

