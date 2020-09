Brønnøysundregistrene: 37 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 16 selskaper.

Oslo: Fjeldbirkeland Bang-On.

Viken: Hea Gruppen AS; Hurdal Kebabish AS; Rebell VVS & Elektro AS; Toms Matbar Imran Shafi AS.

Innlandet: Innlandet Handel AS; Ketil Konsult AS.

Vestfold og Telemark: EDG Holding AS; Everest Finans AS; Hovenga Parfyme & Helsekost AS; Idrettens Hus Tønsberg AS; Psrep AS; Retex AS.

Vestland: Beautylux AS.

Trøndelag: Jakobsli Bygg AS; Lille My Barnebutikk AS.

Troms og Finnmark: Franks Veiservice AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

17 konkurser onsdag

Dette kommer i kjølvannet av onsdagens 17 konkurser, hvorav fire personlige.

Oslo: CMC Malerservice AS; E Security AS; First Logistics AS; FR Gallery AS; Science Addiction AS; Unique Design AS.

Rogaland: Blomsterpikene Stavanger AS.

Møre og Romsdal: Stige AS.

Viken: Her & Hjem Spiseri AS.

Innlandet: BAS Transport AS; Smart Fritid AS.

Vestfold og Telemark: Mur Teknikk AS.

Agder: Sørlandsparken Bil AS.

