Accenture skuffer analytikere – aksjen sendes kraftig ned

ÅRSRESULTAT: Accenture offentliggjorde årsresultatet for 2020 torsdag. Foto: Pau Barrena / AFP

Accenture leverte en omsetning på 10,84 milliarder dollar i fjerde kvartal av regnskapsåret 2020.

Til sammenligning leverte konsulentselskapet en omsetning på 11 milliarder i samme kvartal i 2019. På forhånd hadde analytikerne ventet en omsetning på 10,93 milliarder dollar, ifølge Marketwatch.

Resultat etter skatt kom inn 1,3 milliarder dollar, opp fra 1,15 milliarder i samme kvartal foregående år.

Pr. resultat endte justert resultat på 1,70 dollar, mens analytikerne hadde ventet et justert resultat pr. aksje på 1,73 dollar, skriver Marketwatch.

Markedet reagerte på regnskapstallene med å sende Accenture-aksjen ned mer enn 7 prosent på Wall Street.

Accenture (Mill. USD) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 10.835 11.056 Driftsresultat 1.545 1.571 Resultat før skatt 1.783 1.561 Resultat etter skatt 1.305 1.146

Topp- og bunnlinjevekst

For regnskapsåret 2020 under ett omsatte konsulentselskapet for 44,33 milliarder dollar, en økning fra 43,2 milliarder i foregående regnskapsår.

Nettoresultatet endte på 5,19 milliarder dollar, opp fra 4.85 milliarder i regnskapsåret 2019.

– Accentures resultat for regnskapsåret 2020 viser relevansen av vår vekststrategi, motstandsdyktigheten til vår virksomhet og våre medarbeidere, vår disiplinerte ledelse av virksomheten og kraften i forholdet til verdens ledende selskaper og økosystempartnere, sier adm. direktør Julie Sweet i en kommentar.

– Vår evne til å svinge raskt for å møte kundenes behov og nye måter å operere på, reflekteres i våre rekordhøye bookinger på 50 milliarder dollar for regnskapsåret 2020. Vi fortsatte også å levere omsetningsvekst, samt sterk lønnsomhet og overlegen kontantstrøm.

Accenture (Mill. USD) 2020 2019 Driftsinntekter 44.327 43.215 Driftsresultat 6.514 6.305 Resultat før skatt 6.774 6.252 Resultat etter skatt 5.185 4.846