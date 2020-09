Donald Trump saksøkes av niesen Mary Trump

Mary Trump saksøker nå onkelen, Donald Trump, skriver CNN.

Hun beskylder presidenten og hans søsken for å ha svindlet henne for millioner i familiens eiendomsimperium bygget av Fred Trump Sr.

Mary Trump er datter av Fred Trump jr., som døde tilbake i 1981.

I søksmålet, anlagt mot Donald Trump, hans søster Maryanne Trump Barry og boet til deres avdøde bror Robert Trump, hevder Mary Trump at «svindel var ikke bare en del av familiebedriften, det var en livsstil».

Hun mener hennes to onkler og tante skal ha konspirert ved å gi henne «en bunke med falske verdivurderinger» og tvinge henne til å signere en forliksavtale som har svindlet henne for titalls millioner dollar.

Presidentens advokater har ifølge CNN ikke svart på beskyldningene, og det har heller ikke advokatene til Barry eller Robert Trumps bo.

Mary Trump lanserte i sommer boken «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man», som handler om hennes onkel Donald Trump.