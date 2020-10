NHO-rapport: Nærmere én av fem bedriftsledere tror krisen vil forverres

Samlet venter 18 prosent av 3.014 spurte bedriftsledere en forverring av markedssituasjonen de neste seks til tolv månedene, skriver VG , som har fått tilgang til økonomibarometeret for 3. kvartal.

Det er det nest laveste tallet siden målingen startet i 2009, bare slått av 2. kvartal i år, da store deler av Norge ble stengt ned. Da svarte samlet 26 prosent at de ventet en forverring.

– Vi opplever dessverre at det har fått feste seg et inntrykk av at krisen er på vei over. Selv om frisører og andre som på kort sikt mistet jobben en tid i vår, er tilbake på jobb, så er viktige markeder fortsatt helt nede. Vi frykter at tusenvis av jobber, som ikke kommer tilbake, vil forsvinne det kommende året, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til avisen.

(©NTB)