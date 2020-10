Mann dømt til ubetinget fengsel for grov økonomisk utroskap

Mannen er dømt for å ha betalt rundt 4,6 millioner kroner for fakturaer han visste var fiktive, som selskapet dermed ikke mottok noen gjenytelser for, melder Økokrim.

Ifølge dommen har han forklart at han gjorde betalingene for å spare skatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift, samt foreta svarte lønnsutbetalinger.

Etter at betalingene var gjennomført, fikk han pengene tilbake slik at han kunne lønne ansatte svart og bruke pengene til privat forbruk. Ifølge dommen har han sagt at det ble noen «fine turer i løpet av årene».

Mannen ga en uforbeholden tilståelse og ble dømt til to år ubetinget fengsel, fem års rettighetstap og inndragning av 562.741 kroner.