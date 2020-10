Brønnøysundregistrene: 18 konkurser torsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 17 selskaper.

Oslo: Castor Rørlegger AS; Hangtag AS; Norlaks Sushi Grünerløkka AS; Prindsen AS; Viva Zapata AS.

Rogaland: Bygg & Industriservice AS.

Nordland: Elvegata 29 AS; FB Invest AS.

Viken: Skorpion Invest AS; Østfold Tannklinikk AS.

Vestfold og Telemark: Mudo Gym Notodden AS; Rok Industrier AS.

Agder: No Company AS; Totalvisjon AS.

Vestland: Nye Folkets AS.

Trøndelag: Green Concept Agency AS; Kivo Eiendom AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.