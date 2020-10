Arbeidsgivere kan søke om lønnstilskudd

Fra i dag, 2. oktober, kan arbeidsgivere som tok tilbake egne permitterte i juli og/eller august sende inn søknad om lønnstilskudd, går det frem av en pressemelding fra Skatteetaten.

Søknaden kan fylles ut på lonnstilskudd.no. Lønnstilskuddsordningen gjelder for månedene juli og august, og søknadsfrist er satt til 5. november.

Regjeringen foreslo nylig at ordningen også skal gjelde for oktober, november og desember.

– Vi må gjøre det vi kan for at flere skal komme tilbake til jobbene sine. De som har vært permittert lenge, står i økt fare for å falle helt ut av arbeidslivet. Derfor er det viktig å hjelpe arbeidsgiverne slik at de kan ta sine egne ansatte tilbake i jobb, så ikke arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå, sier finansminister Jan Tore Sanner i en kommentar.

Permittert per 28. mai

Behandling av søknadene starter i uke 41. De fleste søknadene behandles løpende og tilskuddet vil kunne utbetales i løpet av noen dager.

Søknader som krever mer informasjon vil ta lengre tid å behandle.

– De som kan søke om tilskudd er næringsdrivende, enkeltpersonforetak, institusjoner, ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser som har tatt tilbake ansatte som var permittert per 28. mai. Lærlinger omfattes også av lønnstilskuddsordningen, sier konstituert skattedirektør Eve Vangsnes Bergli.

– Den ansatte må tilbake i minst den samme stillingsprosenten som før permitteringen ved inngangen til måneden det søkes tilskudd for, legger hun til.