Havyard-verft midlertidig stengt til 10. oktober

Onsdag ble aktiviteten ved verftet til New Havyard Ship Technology midlertidig stanset som følge av fire påviste smittetilfeller av Covid-19.

Etter nedstengingen har verftet jobbet tett sammen med lokale helsemyndigheter for å avklare omfanget av smittespredningen, skriver Havyard i en børsmelding.

Så langt er 200 personer testet, og 17 har fått påvist smitte.

- For å hindre videre spredning og for å få kontroll over situasjonen, har Hyllestad kommune med hjemmel i smittevernloven i dag vedtatt å holde virksomheten nedstengt frem til 10. oktober 2020. Slikt vedtak vil kunne forlenges, heter det i meldingen.